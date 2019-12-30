Galatasaray'ın yeni sol beki Saracchi

Devre arası transfer döneminde kadroda geniş çaplı bir değişim yapmayı planlayan Galatasaray, yeni sol bekini buldu.
1.5 YIL GALATASARAY'DA
Antalyaspor karşılaşmasının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşan Nagatomo ile kesin olarak yollar ayrıldı.
Alman basınından Kicker, sarı-kırmızılı takımın Nagatomo'nun yerine Saracchi'yi transfer ettiğini yazdı.
Cimbom, 21 yaşındaki sol beki 1.5 yıllığına kiraladı.
Alman ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, 2018 yılında River Plate'den Leipzeg'e 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atmıştı.
Uruguaylı futbolcu, Leipzig formasını bu sezon 7 kez giyerken 1 gol attı.