Galatasaray'ın yerli futbolcu sıkıntısı

Şampiyonlar Ligi'nde başarı için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da, ilk transferlerin Yusuf Erdoğan, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz gibi isimlerin olması taraftarı kızdırmıştı.

Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Semih Kaya ve Muğdat Çelik ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Ahmet Çalık ve Ömer Bayram'ı da kadroda düşünmediği belirtildi.

KURAL GEREĞİ TRANSFER

Avrupa'ya transferi gündemde olan Yunus Akgün'ün satılması halinde Türk futbolcu sayısında sıkıntısı yaşayacak olan Cimbom, TFF'nin belirlediği 14 yerli sınırının altına düşmüş olacak.

Kural gereği yerli futbolcu sayısını artırmak zorunda olan Aslan'ın bu yüzden ilk etapta Yusuf, Şener ve Jimmy gibi transferlere yöneldiği belirtildi.