Galatasaray'ın yerli kaleci hedefi Erce Kardeşler

19 yaşındaki genç kaleci Berke Özer'in Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra bu kez Erce Kardeşler'e İstanbul yolu göründü. 24 yaşındaki Erce için Galatasaray teklif yaptı.

MUSLERA'NIN ALTERNATİFİ OLACAK

Fatih Terim'in bir yerli kaleci alacaklarını açıklamasından sonra çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor'dan Harun Tekin ve Karabükspor'dan Çağlar Akbaba için girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

Çağlar Akbaba daha sonra Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Bu iki transferden eli boş dönen Galatasaray'ın yeni hedefi Altınordu'dan Erce Kardeşler.

Geçtiğimiz yıl Altınordu formasıyla 28 maça çıkan Erce, Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi olarak görülüyor. Carrasso ve Eray İşçan'ın takımdan ayrılmasıyla sarı-kırmızılı ekipte ikinci kaleci olarak İsmail Çipe kadroda yer alıyor.