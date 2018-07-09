Galatasaray'ın zorlu fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak olan Galatasaray, özellikle 2/3 Ekim ile 6/7 Kasım arasındaki 35 günde zorlu bir dönemden geçecek.
F.BAHÇE DERBİSİ SONRASI DEVLER LİGİ
Galatasaray bu tarihlerde 3'ü Şampiyonlar Ligi, biri Fenerbahçe derbisi olmak üzere 4 zorlu maça çıkacak. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri ve maç tarihleri ise 30 Ağustos tarihinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.
G.SARAY'IN EN YOĞUN DEVLER LİGİ VE SÜPER LİG DÖNEMİ.
16 Eylül: Galatasaray - Kasımpaşa
18/19 Eylül: Şampiyonlar Ligi 1. hafta
23 Eylül: Akhisarspor - Galatasaray
29 Eylül: Galatasaray - Erzurumspor
2/3 Ekim: Şampiyonlar Ligi 2. hafta
7 Ekim: Antalyaspor - Galatasaray
20 Ekim: Galatasaray - Bursaspor
23/24 Ekim: Şampiyonlar Ligi 3. hafta
28 Ekim: Malatyaspor - Galatasaray
3/4 Kasım: Galatasaray - Fenerbahçe
6/7 Kasım: Şampiyonlar Ligi 4. hafta