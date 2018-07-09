Galatasaray'ın zorlu fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak olan Galatasaray, özellikle 2/3 Ekim ile 6/7 Kasım arasındaki 35 günde zorlu bir dönemden geçecek.

F.BAHÇE DERBİSİ SONRASI DEVLER LİGİ

Galatasaray bu tarihlerde 3'ü Şampiyonlar Ligi, biri Fenerbahçe derbisi olmak üzere 4 zorlu maça çıkacak. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri ve maç tarihleri ise 30 Ağustos tarihinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.

G.SARAY'IN EN YOĞUN DEVLER LİGİ VE SÜPER LİG DÖNEMİ.

16 Eylül: Galatasaray - Kasımpaşa

18/19 Eylül: Şampiyonlar Ligi 1. hafta

23 Eylül: Akhisarspor - Galatasaray

29 Eylül: Galatasaray - Erzurumspor

2/3 Ekim: Şampiyonlar Ligi 2. hafta

7 Ekim: Antalyaspor - Galatasaray

20 Ekim: Galatasaray - Bursaspor

23/24 Ekim: Şampiyonlar Ligi 3. hafta

28 Ekim: Malatyaspor - Galatasaray

3/4 Kasım: Galatasaray - Fenerbahçe

6/7 Kasım: Şampiyonlar Ligi 4. hafta