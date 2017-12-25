Galatasaraylı Ahmet Sivri profesyonel oldu

Aykut Kocaman: Bundan sonra her maçımızı kazanacağız

Mehmet Özdilek: 1 puan bizim açımızdan çok önemliydi

Şov yapmak isteyen Neymar rezil oldu

1 Fikret Orman: Arda Turan gündemimizde yok Fikret Orman, Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

2 Gol kralı olan Jaja Trabzon'a dönmek istiyor Bir dönem Trabzonspor forması giyen Jaja'nın, bordo-mavili taraftarların çağrısı üzerine yeniden Türkiye'ye gelmek istediği öğrenildi.

3 Dünya Maicon'u konuşuyor Göztepe'ye attığı harika frikik golüyle alınan galibiyette önemli rol oynayan Maicon, dünya basınında da geniş yer buldu.

4 4 büyük ligin liderleri rakiplerine fark attı İspanya, Fransa, Almanya ve ve İngiltere'de dört takım ligi domine etti, en yakın takipçileri ile aralarındaki puan farkını açtı.

5 3 büyüklerin devre arası göndereceği futbolcular Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın takımdan göndereceği isimler de netleşmeye başladı.

6 Fatih Terim'den Taffarel müjdesi Fatih Terim, Taffarel ile sürekli konuştuğunu ve geri getirmek için uğraştığını söyledi.

7 Emre Belözoğlu taraftarlarla kapıştı Başakşehir'in Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta, Emre Belözoğlu oyundan çıktıktan sonra taraftarlarla tartıştı.

8 Fatih Terim: Eboue için elimden geleni yapacağım Fatih Terim, zor günler geçiren ve intiharın eşiğinde olduğunu itiraf eden eski futbolcuları Eboue'ye yardım edeceklerini açıkladı.

9 Aykut Kocaman: İkinci yarı rakipleri bükeceğiz Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligi hedefledikleri yerde bitirdikleri söyledi.