Galatasaraylı Ahmet Sivri profesyonel oldu

Galatasaray, U21'de attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Kıbrıslı futbolcu Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı.
PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI
Sezon başında Emrah Bayraktar'ın Galatasaray'a kazandırdığı ve U 21 takımıyla 13 gole imza atan Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar önderliğinde gerçekleştirilen Galatasaray A takım antrenmanında ilk kez yer almıştı.
Genç golcü Ahmet Sivri geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami AK kulubu A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol attı. Ahmet, Galatasaray'ın sezon başında Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından kadrosuna katılmıştı