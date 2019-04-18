Galatasaraylı Diagne sertlikten şikayetçi

Kasımpaşa'dan 11 milyon euroya alınan Diagne, Galatasaray'da gösterdiği performansla eleştirilerin odağındaki isim. Gol yollarında etkisiz kalan Senegalli isim, mücadele konusunda da eksik.

"RAKİPLER ÇOK TEKME ATIYOR"

Galatasaray'da beklenen etkiyi yapamayan Diagne, bu durumu rakiplerin kendisine karşı sert oyunları ve hakemlerin buna izin vermesine bağladı.

27 yaşındaki golcü futbolcu, "Bana karşı sert oynamak serbest herhalde, çok tekme yiyorum ve hakemleri buna müsaade ediyor. Her karşılaşmada aynı şeyler oluyor, bu yüzden gerçek performansımı ortaya koyamıyorum." şeklinde konuştu.

Kasımpaşa'da sezonun ilk yarısında 20 gol atan Diagne, Galatasaray'da ise 7 maçta şans buldu ve 6 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu. Diagne bu 6 golün 4'ünü penaltıdan attı.