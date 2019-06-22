Galatasaraylı Diagne, Suudi Arabistan yolcusu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda Mbaye Diagne gelişmesi yaşandı.

Senegalli santrfor, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmaya vardı.

Diagne ile el sıkışan Al Nassr yetkilileri, bu transfere resmiyet kazandırmak için Galatasaray ile masaya oturdu.

Kulüplerin de bonservis bedeli konusunda anlaşması halinde Diagne, Al Nassr ile sözleşme imzlayacak.

Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer olduğu Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşayan 28 yaşındaki Diagne, gol krallığında da zirvede yer almıştı.

Mbaye Diagne ayrıca 2017-2018'de ligde 29 gollük performans sergileyen Bafetimbi Gomis'i de geride bırakarak Süper Lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını almıştı