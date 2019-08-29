Galatasaraylı editörümüzün seçtiği grup

Ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Galatasaray'ın rakipleri bu akşam TSİ 19.00'da çekilecek kurayla belirlenecek. Sarı-kırmızılı temsilcimizin 4. torbadan katılacağı kura çekiminde birbirinden zor takımlar var.

En güçlü takımların yer aldığı 1. torbada Zenit dışında dişimize göre bir takım yok. İkinci torbanın ise en güçlü takımı olarak Real Madrid dikkat çekiyor. Üçüncü torbada göze batan ekip Lukaku ve Alexis Sanchez'le kadrosunu güçlendiren ve iddialı bir konuma gelen Inter.

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şu şekilde oluştu:

1. TORBA: Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, PSG, Liverpool, Chelsea, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, Napoli, Shakhtar, Tottenham, Benfica, Ajax

3. TORBA: Leverkusen, Salzburg, Valencia, Inter, Lyon, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Club Brugge

4. TORBA: Genk, GALATASARAY, Kızılyıldız, RB Leipzig, Lokomotiv Moskova, Atalanta, Lille, Slavia Prag.

Torbaların belli olmasında sonra Galatasaray'ın düşebileceği en kolay ve en zor grupları oluşturduk.

En kolay grup: Zenit, Benfica, Dinamo Zagreb, GALATASARAY.

En zor grup: Manchester City, Real Madrid, Inter, GALATASARAY.