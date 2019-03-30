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Galatasaraylı Emirhan'dan Fair-Play örneği

Galatasaray'ın U14 takımında forma giyen Emirhan Kayar, gole giderken rakibini yerde görünce topu taca attı.

Galatasaraylı Emirhan'dan Fair-Play örneği
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Galatasaray U14 Takımı, örnek olmaya devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde hakemin verdiği yanlış penaltı kararını protesto ederek topu dışarı atan Beknaz Almazbekov'un bu hareketi, sadece ülkemizde değil Avrupa basınında da geniş yer bulmuştu.

TOPU TACA ATTI

Beknaz'ın ardından bir örnek davranış da Emirhan Kayar'dan geldi.

G.Saray'ın Başakşehir'i 7-1 yendiği karşılaşmanın 19. dakikasında gole giderken rakibinin sakatlandığını gören genç futbolcu, topu taca atarak taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

İşte o anlar:

Galatasaraylı Emirhan'dan Fair-Play örneği - İZLE

G.Saraylı Beknaz'ın hareketi dünya basınında haberi

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