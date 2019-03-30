Galatasaray U14 Takımı, örnek olmaya devam ediyor...
Geçtiğimiz günlerde hakemin verdiği yanlış penaltı kararını protesto ederek topu dışarı atan Beknaz Almazbekov'un bu hareketi, sadece ülkemizde değil Avrupa basınında da geniş yer bulmuştu.
TOPU TACA ATTI
Beknaz'ın ardından bir örnek davranış da Emirhan Kayar'dan geldi.
G.Saray'ın Başakşehir'i 7-1 yendiği karşılaşmanın 19. dakikasında gole giderken rakibinin sakatlandığını gören genç futbolcu, topu taca atarak taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.
İşte o anlar:
Galatasaraylı Emirhan'dan Fair-Play örneği - İZLE