Galatasaraylı futbolcular cuma namazında

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Radamel Falcao'nun bir an önce sahalara dönmesi için yoğun çaba harcayan G.Saray, Lifecube (soğuk oda) teknolojisini kullanarak bu süreyi kısaltmayı planlıyor.

Yeni vergi yasası tasarısıyla ilgili konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu kanunun hiç gelmemesini umuyorum" dedi.

Ali Koç: Vergiyi futbolcular değil kulüpler ödüyor

Kayserispor ile Bayrampaşaspor arasında oynanan Türkiye Kupası 4. tur maçında, inanılmaz bir olay yaşandı. Kaleciyi ikiye bir yakalayan ev sahibi ekip, topu ağlarla buluşturamadı.

Dünyaca ünlü futbolcular, birbirinden ilginç kostüm ve makyajlarıyla Cadılar Bayramı'nı kutladı. Kutlayanlar arasında Mesut Özil-Amine Gülşe çifti de vardı.

İngiltere'de Everton forması giyen Cenk Tosun, kariyerinde babası Şenol Tosun ve deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in büyük payı olduğunu söyledi.

Galatasaraylı futbolcular Emre Taşdemir, Okan Kocuk, Adem Büyük ve Ahmet Çalık ile tercüman Mert Çetin, cuma namazına gitti.

Trabzonspor'un İngiliz forveti Daniel Sturridge'in, sakatlığı nedeniyle en az 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertli ekibe potansiyeli yüksek Brezilyalı oyunculardan oluşan bir transfer listesi sundu.

Alex'in Fenerbahçe'ye tavsiye ettiği futbolcular

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında başarılı olan sporcularla bir araya geldi.

Hulusi Akar, madalya kazanan güreşçileri kabul etti

1 Kayserisporlu futbolcular boş kaleye gol atamadı Kayserispor ile Bayrampaşaspor arasında oynanan Türkiye Kupası 4. tur maçında, inanılmaz bir olay yaşandı. Kaleciyi ikiye bir yakalayan ev sahibi ekip, topu ağlarla buluşturamadı.

2 Ali Koç: Vergiyi futbolcular değil kulüpler ödüyor Yeni vergi yasası tasarısıyla ilgili konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu kanunun hiç gelmemesini umuyorum" dedi.

3 Ali Koç'un Beşiktaş ve Galatasaray yorumu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 18 takım arasında sadece Galatasaray ile aralarının kötü olduğunu söyledi. Koç, "Beşiktaş'a karşı büyük bir sempatim vardır" dedi.

4 Galatasaraylı futbolcular cuma namazında Galatasaraylı futbolcular Emre Taşdemir, Okan Kocuk, Adem Büyük ve Ahmet Çalık ile tercüman Mert Çetin, cuma namazına gitti.

5 Falcao'yu soğuk oda iyileştirecek Radamel Falcao'nun bir an önce sahalara dönmesi için yoğun çaba harcayan G.Saray, Lifecube (soğuk oda) teknolojisini kullanarak bu süreyi kısaltmayı planlıyor.

6 Cadılar Bayramı'nı kutlayan futbolcular Dünyaca ünlü futbolcular, birbirinden ilginç kostüm ve makyajlarıyla Cadılar Bayramı'nı kutladı. Kutlayanlar arasında Mesut Özil-Amine Gülşe çifti de vardı.

7 Beşiktaş'tan Talisca atağı Guangzhou Evergrande’de sorunlar yaşayan Anderson Talisca, Beşiktaş'a haber göndererek geri dönmek istediğini söyledi. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcuyu devre arasında kiralayabilir.

8 Galatasaray-Rizespor maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında sahasında Rizespor'u konuk edecek.

9 Cenk Tosun: Şenol Hoca'nın bendeki yeri ayrı İngiltere'de Everton forması giyen Cenk Tosun, kariyerinde babası Şenol Tosun ve deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in büyük payı olduğunu söyledi.