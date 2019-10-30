Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve mücadele siyah-beyazlı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

Derbide kötü bir performans sergileyen futbolcuların maç sonrası partiye katılması ise taraftarları bir hayli kızdırdı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Babel, Donk ve Lemina'nın bir doğum günü partisine katıldığı ve dansöz oynattığı görülüyor.

Galatasaraylı futbolcular derbi sonrası dansöz oynattı - İZLE

DONK'A "ÇOCUĞUN İYİ Mİ" DİYE SORDULAR

Ayrıca derbi öncesi "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." diyerek maçta oynayamayacağını açıklayan Donk'un da partide olması, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Videoda birisinin, "Kanka geçmiş olsun. Çocuğun nasıl, iyi mi?" dediği duyuluyor.