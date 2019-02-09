Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim için oynayacak

Galatasaraylı futbolcular, Trabzonspor maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırımızlı takım futbolcuları, Trabzonspor maçında, geçtiğimiz gün babasını kaybeden Fatih Terim için canla başla mücadele etme yemini etti.

TERİM TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre, hafta içinde oynanan Hatayspor maçı öncesinde babası Talat Terim'i kaybeden teknik direktör Fatih Terim, bu mücadelede takımının başında olacak.

Terim'in öğrencileri de baba acısı çeken hocalarının üzüntüsünü biraz olsun hafifletmek için Trabzonspor derbisini kazanmak istiyor.

"ONA EN GÜZEL HEDİYEYİ VERELİM"

Adana'daki cenaze dönüşü takımı toplayan Kaptan Selçuk İnan, arkadaşlarına şöyle seslendi:

"Hocamızın acısı çok büyük… Bizim yapmamız gereken Fatih Hocamızın bu acısını en aza indirebilmek. Trabzonspor maçı da bunun için çok büyük bir fırsat… Ona en güzel hediyeyi yani üç puanı verelim ve acısını hafifletelim. Bu maçı hocamız için oynayacağız. Sahada olan herkes terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Derbiyi hocamız için kazanalım."