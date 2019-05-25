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Galatasaraylı futbolculardan tezahürat: Fener ağlama

Galatasaray'da futbolcular şampiyonluk kutlamasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Ryan Donk başta olmak üzere tüm futbolcular "Fener ağlama" şeklinde tezahürat yaptı.

| Haber Merkezi
Galatasaraylı futbolculardan tezahürat: Fener ağlama
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2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek Gala Gecesi öncesinde Florya'dan üstü açık otobüsle yola çıktı.

G.Saray otobüsünde 'Fener ağlama' şarkısı çalındı - VİDEO

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPILDI

Statta yapılacak şampiyonluk galasına üstü açık otobüsle giden sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibine göndermede bulundu.

Ryan Donk başta olmak üzere oyuncular, otobüste çalınan "Fener ağlama" şarkısına eşlik etti. 

SNEİJDER DE YAPMIŞTI

Galatasaray daha önce yaşadığı şampiyonlularda da bu şekilde tezahüratta bulunmuştu. Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, bir kutlamada sahneye çıkıp 'Fener ağlama' tezahüratı yapmıştı. 

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