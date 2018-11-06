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Galatasaraylı futbolculardan TFF'ye tepki

TFF'nin olaylı derbinin ardından yaptığı PFDK sevklerine, başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere, sarı-kırmızılı takımdaki birçok futbolcu sosyal medyadan tepki gösterdi.

Galatasaraylı futbolculardan TFF'ye tepki
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TFF'nin PFDK sevklerini açıklamasının ardından bu karara Galatasaray cephesinden tepkiler büyüyor.

Galatasaraylı futbolcular, TFF Hukuk Müşavirliğinin yaptığı disiplin sevklerinin ardından sosyal medya hesaplarından "Çok teşekkürler. Kenetlenin başka Galatasaray yok!" paylaşımını yaptı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YÜKSELDİ

TFF tarafından açıklanan disiplin sevkleri nedeniyle, önce teknik direktör Fatih Terim, daha sonra bütün teknik ekip ve futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

"KENETLENİN BAŞKA G.SARAY YOK"

Fatih Terim'in yazısının sonunda ''Kenetlenin başka Galatasaray yok" paylaşımının ardından Galatasaraylı bütün teknik ekip ve futbolcular 'Çok teşekkürler. Kenetlenin başka Galatasaray yok' paylaşımını yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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