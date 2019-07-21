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Galatasaraylı taraftarların Falcao heyecanı

Galatasaraylı taraftarlar, transfer olması halinde 7 milyon euro maaş alacak olan Kolombiyalı golcünün alınması için yönetime baskı kurmaya başladı.

| Haber Merkezi
Galatasaraylı taraftarların Falcao heyecanı
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Galatasaray'da Falcao sesleri iyice yükselmeye başladı.

Kolombiyalı golcüyü transfer etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyla maaş konusunda anlaşmaya vardı.

YARISINI SPONSOR KARŞILAYACAK

Yıldız futbolcunun 7 milyon euroluk maaşının 3.5 milyon euroluk kısmını sarı-kırmızılı takım, 3.5 milyon euroluk kısmını ise sponsorlar karşılayacak.

Ancak transferin bir de Monaco boyutu var. Galatasaraylı idareciler, 33 yaşındaki futbolcunun bonservisi konusunda Fransız ekibini ikna ederse transfer gerçekleşecek.

TARAFTARLARDAN BASKI

Öte yandan sosyal medya üzerinden yönetime baskı kuran Galatasaraylı taraftarlar, tecrübeli futbolcunun alınmasını istiyor.

Photoshop'la Falcao'ya forma giydiren taraftarlar, gelmesi halinde GSStore'a akın edeceklerini belirten yorumlarda bulundu.

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