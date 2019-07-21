Galatasaraylı taraftarların Falcao heyecanı

Galatasaray'da Falcao sesleri iyice yükselmeye başladı.
Kolombiyalı golcüyü transfer etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyla maaş konusunda anlaşmaya vardı.
YARISINI SPONSOR KARŞILAYACAK
Yıldız futbolcunun 7 milyon euroluk maaşının 3.5 milyon euroluk kısmını sarı-kırmızılı takım, 3.5 milyon euroluk kısmını ise sponsorlar karşılayacak.
Ancak transferin bir de Monaco boyutu var. Galatasaraylı idareciler, 33 yaşındaki futbolcunun bonservisi konusunda Fransız ekibini ikna ederse transfer gerçekleşecek.
TARAFTARLARDAN BASKI
Öte yandan sosyal medya üzerinden yönetime baskı kuran Galatasaraylı taraftarlar, tecrübeli futbolcunun alınmasını istiyor.
Photoshop'la Falcao'ya forma giydiren taraftarlar, gelmesi halinde GSStore'a akın edeceklerini belirten yorumlarda bulundu.