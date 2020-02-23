Galatasaraylı taraftarların penaltı isyanı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de oynanan dev mücadeleye sarı-kırmızılılar daha iyi başlasa da golü ev sahibi ekip buldu.
Karşılaşmanın 17. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç, Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı.
Maçın hakemi Halil Umut Meler, yaşanan bu ikili mücadele sonrası penaltı noktasını gösterdi.
G.Saraylı futbolcular, pozisyonun penaltı olmadığını iddia etse de hakem kararını değiştirmedi.
İşte o an:
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)