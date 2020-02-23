Kaçırdığı gole kendisi bile inanmadı

1 Galatasaraylı taraftarların penaltı isyanı Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda pozisyonun temiz olduğunu iddia etti.

2 Fenerbahçeli taraftarların derbi koreografisi F.Bahçeli taraftarlar, oyuncular sahaya çıkınca "Senin korkun, senin geçmişin" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankartları tribünlerde açtı.

3 Ankara derbisinde gülen taraf Gençlerbirliği oldu Süper Lig'in 23. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Sio'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

4 Fenerbahçe-Galatasaray - CANLI SKOR Türkiye'nin kilitlendiği derbide Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.

5 Antalyaspor, Podolski'yle kazandı Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 87'de oyuna giren Lukas Podolski'nin 89'da attığı golle 2-1 yendi.

6 Boksta ağır sıklet unvan maçının galibi Tyson Fury Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

7 Beşiktaş'ta maç sonunda Boateng'den ilginç görüntü Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta golünü atan Kevin Prince-Boateng'in yedek kulübesindeki görüntüsü dikkat çekti.

8 Koronavirüs nedeniyle İtalya'da maçlar ertelendi İtalyan sporu, koronavirüsü nedeniyle büyük bir tehlike altında. Ülkede 24 saat içerisinde efekte insan sayısı 17 oldu.

9 Lionel Messi bir rekor daha kırdı Barcelona'nın Eibar'ı 5-0 yendiği maçta 4 gol birden atan Lionel Messi, kariyerindeki 1000. gol katkısını yaptı ve bunu yapan ilk oyuncu oldu.