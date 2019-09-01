Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

Beşiktaş taraftarı Rizespor maçının uzatma dakikalarında arka arkaya gelen sarı kartlar sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu protesto etti ve "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" diye tempo tuttu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI, HAKEMİ PROTESTO ETTİ

Beşiktaş taraftarı, Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun arka arkaya çıkardığı sarı kartları protesto etti.

Uzatma dakikalarında Rebocho ve Nkoudou'ya gösterilen sarı kartlar sonucu hakem Uğurlu'yu protesto etmek için uzun süre alkışlayan siyah-beyazlı taraflar, ardından da "Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık" tezahüratıyla tempo tuttu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bu tezahüratların dozu daha da arttı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN FARKLI TEPKİLER

Nkoudou'nun faul pozisyonunda hakem Uğurlu'nun gösterdiği karta Galatasaraylılar da tepki gösterdi, ancak bu tepkiler, önceki Galatasaray maçında Seri'nin benzer pzisyonda direkt kırmızı kartla atılması, Nkoudou'ya ise sarı kart verilmesineydi.