Galatasaraylı Velican Öndeş'in hayali gerçek oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Bugünkü antrenmanda sarı-kırmızılı ekibin özel bir misafiri de vardı.

GALATASARAY'IN ÖZEL MİSAFİRİ VELİCAN

Kocaeli’de yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olan Velican Öndeş, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanı takip etti.

Galatasaraylı futbolcularla bir araya gelen 20 yaşındaki Velican, ayrıca hayranı olduğu teknik direktör Fatih Terim ve kaleci Fernando Muslera ile de tanışarak hayalini gerçekleştirdi.

Antrenman sonunda tüm oyuncularla birlikte toplu bir fotoğraf çektiren Velican'a teknik direktör Fatih Terim tarafından imzalı bir forma hediye edildi.