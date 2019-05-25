Galatasaraylı yöneticiler Sivas'ta Douglas'la görüştü

Süper Lig'in son haftasında Sivas'a formalite maçı için giden Galatasaray transferde önemli bir adım attı.

PARASAL PÜRÜZLER VAR

Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Fatih Terim'in listesinde yer alan Sivassporlu Douglas ile bir araya geldi.

Brezilyalı yıldızla görüşmenin olumlu geçtiği ancak arada parasal pürüzler olduğu öğrenildi.

Douglas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Teklifler aldım, yalan yok ama sadece Türkiye'den değil, Japonya'dan da aldım, İtalya'dan da aldım. Bunlar için konuşmayı gerçekten istemiyorum çünkü daha önce de dediğim gibi hala Sivasspor'un futbolcusuyum. Gelecek için de hiçbir zaman plan yapmadım. Lig bitecek tatilimi yapacağım, ailemle konuşacağım bir karar alacağım. Umarım her şey benim için iyi olur." ifadelerini kullanmıştı.