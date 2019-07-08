Galatasaraylılar Muriç için karikatür yaptı

Geçmişten günümüze birçok oyuncuyu almak için kıyasıya yarışan Fenerbahçe ile Galatasaray, bir süredir Vedat Muriç'i transfer etmek için ekstra mesai yapıyordu.

Muriç rekabetini kazanan sarı-lacivertli ekip olurken, Galatasaraylılar bu transferin kendilerine inat yapıldığını ifade ediyor.

GALATASARAYLILAR EZELİ RAKİBE TEPKİLİ

Fenerbahçe daha önce Galatasaray'ın talip olduğu Stoch ve Alper Potuk'u transfer ederken, bu kez ayn durum Muriç transferinde yaşandı.

Geçen sezon Emre Akbaba için de devreye giren Fenerbahçe, oyuncuyu alamamıştı ancak Galatasaray'ın milli futbolcu için 1 milyon euro daha fazla ödemesine neden olmuştu.

Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcü için Rizespor'a Galatasaray'dan daha iyi bir teklif yaparak Karadeniz kulübünü ikna etti. İlk etapta sarı-kırmızılı kulübe gitmesine izin verilmediği için Rizespor'da kalacağını ima eden bir açıklama yayınlayan Muriç, daha sonra yapılan görüşmelerde teklifi kabul ederek Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Yaşanan bu sürecin ardından Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe'nin oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma gelmesin diye aldığını ifade ediyor. Bu durumu özetleyen bir de caps yapan taraftarlar, ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

(Galatasaray taraftarının yaptığı o caps)

Vedat Muriç Fenerbahçe'de VİDEO