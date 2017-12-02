Galatasaray taraftarı, Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı derbi maçın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak, "Yönetim istifa" ve "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptılar. Taraftarlar ayrıca, yanlarında Fatih Terim'in de fotoğrafını getirerek tepki gösterdi.

Maç sonrası tesislerin önünde toplanmaya başlayan Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcuları protesto etti. Taraftarlar, uzun süre "yönetim istifa" ve "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı. Sarı-kırmızılılar ayrıca, yanlarında getirdikleri Fatih Terim'in fotoğrafını basın mensuplarına göstererek protestolarını sürdürdüler.

TAKIMI PROTESTO ETTİLER

Bu arada taraftarlar, kadın voleybol takımının otobüsünü futbol takımının otobüsü zannederek tepki gösterdi. Uyarıların ardından da taraftarlar, kadın voleybol takımını alkışladı.

Daha sonra tesislere gelen futbol takımının otobüsü ise taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, futbol takımı otobüsünün tesislere girmesinin ardından güvenlik güçlerinin kontrolünde olaysız şekilde dağıldılar.

Galatasaraylılardan Florya'da Fatih Terim'li protesto VİDEO

TERİM'İN FOTOĞRAFI TESİSLERİN DUVARINA YAPIŞTIRILDI

Öte yandan taraftarlar, yanlarında getirdikleri Fatih Terim fotoğraflarını, tesislerin duvarlarına yapıştırdı.