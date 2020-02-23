Galatasaraylılardan kutlama, Fenerbahçelilerden taşlama

20 yıl sonra Galatasaray'a iç sahada mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin girişinde takım otobüsüne taş ve şişe gibi sert cisimler yağdırdı, "Ali Koç gelecek, hesap verecek" sloganları attı.

Fenerbahçeliler, takım otobüsünü taşladı

GALATASARAY TARAFTARI FLORYA'YA YIĞILDI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri’ne akın etti ve takımlarını beklemeye başladı.

Sarı-kırmızılı otobüsün görünmesinin ardından adeta bir karnavalı anımsatan görüntüler sergileyen taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara büyük sevinç gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı kafile adeta şampiyon olmuş gibi tesislerin içine giriş yaptı.

Galatasaray taraftarları yurdun dört bir yanında galibiyet sevincini yaşadı.

Florya bayram yerine döndü