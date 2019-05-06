Galatasaraylıların favori derbi karesi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede çekilen bir fotoğraf ise taraftarların favori karesi oldu.

ÇOK PAYLAŞILDI

Donk'la girdiği ikili mücadele sonrası kafasına darbe alan Burak Yılmaz bir süre yerde kalmıştı.

Golcü futbolcuya gülerek bakan Terim'in bu davranışı, ortaya manidar bir fotoğraf çıkardı.

Sarı-kırmızılı taraftarların, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyada en çok bu fotoğrafı paylaştığı görüldü.