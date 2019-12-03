Galler'e EURO 2020 sırasında golf yasak

EURO 2020'de Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek olan Galler'de, turnuvaya aylar kala ilginç bir yasak gündeme geldi.

BALE, GOLF TUTKUNU

Galler Futbol Federasyonu Genel Müdürü Jonathan Ford, milli takımın EURO 2020 kampında golf oynanmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Ford, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Her gün antrenman yapamazsınız. Bazı oyuncuların golfe bakış açısını takdirle karşılıyorum. Ancak dikkatli olmalısınız. Golf oynamalarına izin vererek oyuncuların sağlıklarını ve zindeliklerini riske atamayız.'' diye konuştu.

Ford, aynı zamanda Galler'i çalıştıran Ryan Giggs'in de bu yasağı desteklediğini belirterek, ''Ryan kamp esnasında odak noktamızın yalnızca futbol olmasını istiyor ve bu konuda net.'' dedi. Gareth Bale başta olmak üzere birçok Galli futbolcunun, golfe olan tutkusu biliniyor. Bale, son olarak ülkesinin EURO 2020 bileti aldığı maçın ardından bayrak açmış ve bayrağın üzerindeki yazılar nedeniyle Real Madrid taraftarından büyük tepki almıştı.

Bale'ın açtığı bayrakta, ''Galler. Golf. Madrid. Bu sırayla'' ifadeleri yazıyordu. EURO 2020'de A Grubu'nda Türkiye, İtalya ve İsviçre ile mücadele edecek olan Galler, Ay-yıldızlılarla grubun ikinci maçında karşılaşacak. Türkiye-Galler maçı, 17 Haziran'da Bakü'de oynanacak.