Galtier: Yusuf'un gerçek seviyesini daha görmedik

Frnasa Ligue 1'de Lille-Bordeaux maçına damgasını vuran milli futbolcu Yusuf Yazıcı için mücadele sonrasında açıklamalar geldi.

Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı'nın potansiyelinin yüksek olduğu ve gelecekte daha iyi olabileceğini söyledi.

"YUSUF HER SİSTEMDE DAHA YÜKSEK SEVİYEDE OYNAMALI"

Maç sonu açıklama yapan Galtier, "Yusuf Yazıcı'nın gerçek değerini ve seviyesini halen görmedik. Antrenmanlarda çok çalışıyor. Bu sistem onu daha iyi oynattı mı? Yusuf her sistemde daha yüksek seviyede oynamalı ve oynayacağını da düşünüyorum" dedi.

Lille'in Bordeaux'yu 3-0 mağlup ettiği maçta Yusuf Yazıcı 1 gol attı ve 2 asist yaptı.