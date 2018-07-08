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Gana basını: Ayew Beşiktaş'la anlaştı

Gana basını, Swansea City forması giyen Ayew'in kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olacağını yazdı.

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Gana basını: Ayew Beşiktaş'la anlaştı

Transferde şu ana kadar sessiz kalan ve forvet konusunda çalışmalar yapan Beşiktaş’ta flaş bir isimle sona doğru gelindi.

Swansea City’de forma giyen Andre Ayew’in siyah-beyazlı formaya yakın olduğu aktarıldı.

Gana basınında çıkan özel haberde, Ayew’e yakın bir kaynağa dayandırılarak bir derleme yapıldı.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Buna göre de Ayew’in menajerlerinin Beşiktaş ile prensipte anlaştığı kaydedildi. Gelecek günlerde Ayew’in İstanbul’a geleceği ve imzayı atacağı da eklendi.

28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık kiralık olarak Beşiktaş’ta oynayacağı, opsiyon detaylarının henüz netleşmediği aktarıldı.

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