Gana basını: Gyasi, Beşiktaş'la ön anlaşma yaptı

1 Beşiktaş'ın Boateng kararı Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş yönetimi, 1,5 milyon euro maaş alan Boateng'den yüzde 40 oranında indirim talep etti. Ganalı futbolcu teklifi kabul ederse takımda kalacak.

2 Süper Lig'de en çok maaş alan 20 futbolcu Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular listesinin zirvesinde, 5 milyon euroluk maaşıyla Radamel Falcao yer alıyor. İşte ağırlıklı olarak yabancı futbolcuların bulunduğu o liste...

3 Galatasaray, şimdi de Erdoğan'ın peşinde Bu sezonun en iyi takımlarından biri olan Sivasspor'un iskeletine göz koyan Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt'u da listesine aldı.

4 Serdar Güler yeniden Trabzonspor'a dönüyor Trabzonspor, 2016 yılında takımdan gönderilen Serdar Gürler'i yeniden transfer etmek için harekete geçti.

5 Mariano: Bizi Muslera durdurdu Mariano, koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından ülkeden ayrılmayı düşündüklerini ancak Muslera'nın buna engel olduğunu söyledi.

6 Galatasaray'da hedef Hasan Ali Kaldırım Saracchi dışında elinde orijinal bir sol bek bulunmayan Galatasaray'da yönetim, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın peşine düştü.

7 Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'de maçların haziran ayında başlayacağı açıklandı. Ligde 53 puanı bulunan Trabzonspor birinci, aynı puanlı Başakşehir ise ikinci sırada yer alıyordu.

8 Beşiktaş, Kevin Bua'nın peşinde Basel forması giyen Kevin Bua'nın babası ve menajeri Angel Bua, oğlunun Beşiktaş'la görüştüğünü açıkladı.

9 İspanya'da futbolda şike davası: 9 kişiye hapis cezası İspanya'da Osasuna'nın 2013-2014 sezonunda ligde kalması için rüşvet verdiği iddiasıyla yargılanan 11 kişiden 9'u, hapis ve para cezaları aldı.