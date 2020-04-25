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Gana basını: Gyasi, Beşiktaş'la ön anlaşma yaptı

Ghanasoccer adlı internet sitesi, Beşiktaş'ın CSKA Sofya ile sözleşmesi sona erecek olan Edwin Gyasi ile 2 yıllık ön mukavele imzaladığını yazdı.

| Haber Merkezi
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Koronavirüs salgını sonrası siyah-beyazlı kulübün transfer politikasında da önemli değişiklikler oldu.

Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurarken bonservisi elinde olan isimlere yönelmek istiyor.

GANA BASINI: ANLAŞMA 2 YILLIK

Ghanasoccer'da yer alan habere göre CSKA Sofya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la 2 yıllık ön mukavele imzaladı.

Haberde 28 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılarla kişisel konularda görüşmeler yaptığı ve oyuncunun sezon sonunda kulübe bedelsiz geleceği ifade edildi.

Bulgar kulübünün de sezon sonu birçok futbolcusu ile yollarını ayıracağı ve bunu futbolculara bildirdiği kaydedildi.

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