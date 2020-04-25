Gana basını: Gyasi, Beşiktaş'la ön anlaşma yaptı

Koronavirüs salgını sonrası siyah-beyazlı kulübün transfer politikasında da önemli değişiklikler oldu.
Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurarken bonservisi elinde olan isimlere yönelmek istiyor.
GANA BASINI: ANLAŞMA 2 YILLIK
Ghanasoccer'da yer alan habere göre CSKA Sofya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la 2 yıllık ön mukavele imzaladı.
Haberde 28 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılarla kişisel konularda görüşmeler yaptığı ve oyuncunun sezon sonunda kulübe bedelsiz geleceği ifade edildi.
Bulgar kulübünün de sezon sonu birçok futbolcusu ile yollarını ayıracağı ve bunu futbolculara bildirdiği kaydedildi.