Gareth Bale 24. sakatlığını yaşadı

Bale'in 2013'te Real Madrid'e transfer olduğundan beri yaşadığı 24. sakatlık oldu. Bale, bu sürede toplam 79 maç kaçırdı.

SAKTLIKLARDAN YAKASINI KURTARAMIYOR

22 Kasım 2016'dan sonra Real Madrid'in oynadığı 60 maçın 40'ında forma giyemedi Gareth Bale, sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor. Real Madrid'in BBC olarak kısaltılan forvetteki Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo üçlüsünün bir ayağı olan Galli futbolcu için Real Madrid Kulübü, Cuma günü "Antrenmanda sakatlandı. 4 hafta oynayamayacak" açıklamasını yapmıştı.

24. SAKATLIĞI OLDU

Bu, Gareth Bale'in Haziran 2013'te Real Madrid'e transferinden beri yaşadığı 24. sakatlık oldu. Bu sezon sadece 9 resmi maçta oynayabilen yıldız forvet, Real Madrid'de çeşitli sakatlıkları sebebiyle 79 maçta oynayamadı.

Geçen sezon 22 Kasım 2016'da Sporting Lizbon ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı bilek sakatlığı sonrası bir türlü tam anlamıyla toparlanamayan Gareth Bale, o tarihten beri Real Madrid'in çıktığı 60 resmi maçın 40'ında sakatlıklarından dolayı forma giyemedi.