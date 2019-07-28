Gareth Bale, Çin'e transfer oldu

Real Madrid'e transfer olduğunda 100 milyon euro bonservis bedeliyle o dönem dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını alan Gareth Bale, bugün Çin'in yolunu tutarak dünyanın en çok kazanan oyuncusu oldu.

BALE İMZA İÇİN ÇİN'DE

İspanyol devi Real Madrid'in bir süredir göndermeyi planladığı Galli yıldızın Çin ekibi Jiangsu Suning'e transferi tamamlandı.

Özel bir jetle Çin'e gelen 30 yaşındaki futbolcu, haftalık 1 milyon pound kazanacağı dev sözleşmenin altına imza atacak.

Gareth Bale Çin'de - İZLE

Bale'in imza törenine dair henüz net bir açıklama yapılmazken, yıldız futbolcunun Çin'e geliş görüntüleri basına servis edildi. Bale'in özel jetten inerken çekilmiş görüntülerinde hiç gülmemesi ise dikkat çekti.

Çin'e gelmekten pek mutlu olmadığı gözlenen oyuncunun maaşı ise şimdiden ülke gündemine oturmuş durumda.

3 yıllık bir sözleşmeye imza atacak olan futbolcunun haftalık 1 milyon pound kazanacağı öğrenildi.