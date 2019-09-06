Gareth Bale: Günah keçisi ilan edildim

Real Madrid'in yaz transfer döneminde yollarını ayırmak istediği Gareth Bale, tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

Yıldız oyuncu, Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer olmaya hazırlanırken, İspanyol kulübünün anlaşmayı iptal etmesi üzerine takımda kalmıştı. Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane ise yaz transfer dönemi sırasında, Gareth Bale’ın takımdan ayrılmasını beklediğini söylemişti.

Kendisini transfer etmek isteyen takımlar olmasına rağmen Real Madrid'te kalmayı tercih eden Bale, bu sefer de kulüpte mutsuz olduğu yönünde açıklamalarda bulundu.

"CEVAP İSTİYORSANIZ REAL MADRİD'LE KONUŞUN"

30 yaşındaki Galli yıldız, "Hiç bir şey okumadım. Antrenmanlarıma odaklandım. Açıkçası bazı şeyler oldu ve bu olan şeyler kulüp içinde gizli kalmalı. Ancak cevap istiyorsanız Real Madrid ile konuşmanız gerek" dedi.

"MADRİD FORMASI GİYMEKTEN MUTLU DEĞİLİM"

Bir süredir mutsuzluğunu dile getiren Bale, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Burada günah keçisi ilan edildim ve bu konuda adil davranıldığından şüphelerim var. Geçen sezonun sonuna doğru sadece ben değil, takım da zor zamanlar geçirdi. Yeni sezonda Real Madrid forması giymekten çok mutlu olduğumu söyleyemem, ancak ben profesyonelim. Hem kulübüm, hem de milli takım için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Dürüst olmak gerekirse bu kargaşanın devam edeceğini düşünüyorum. Bu durumu, Real Madrid ile konuşarak çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Galli futbolcunun, İspanyol deviyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.