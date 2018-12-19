Gareth Bale hat-trick yaptı Real Madrid finale çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Kashima Antlers karşılaştı.
Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan müsabakada Real Madrid, 44, 53 ve 55. dakikalarda Gareth Bale'in attığı gollerle 3-1 galip gelerek turnuvada üst üste 3. kez finale çıktı. Mücadelede Kashima Antlers'in tek golü, 78. dakikada Shoma Doi'den geldi.
Bale, Luis Suarez ve Cristiano Ronaldo'dan sonra FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hat-trick yapan üçüncü oyuncu oldu. Real Madrid, turnuvanın 22 Aralık'ta oynanacak finalinde BAE ekibi El Ayn ile karşılaşacak. Resmi Twitter'da görüntüle