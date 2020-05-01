Gareth Bale: MLS benim de ilgimi çekiyor

Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, MLS'e transfer olma sinyalleri verdi.

"MLS İLGİMİ ÇEKİYOR"

Kariyerini Amerika'da sürdürebileceğini söyleyen Bale; "MLS büyüyen ve gelişmeye devam eden bir lig. Şu anda oraya gitmek isteyen çok oyuncu var. Benim de ilgimi çekiyor. Ayrıca tatile Los Angeles'a gitmeyi seviyorum, orada golf oynuyorum" dedi.

Real Madrid'de performansı tartışılan Gareth Bale bu sezon takımıyla 18 resmi maça çıktı.

Gallerli yıldız bu maçlarda takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.