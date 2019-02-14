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Gareth Bale'ın el hareketine ağır ceza

La Liga yönetimi, Atletico Madrid maçındaki gol sevincinde tribünleri kışkırtıcı bir hareket yaptığı gerekçesiyle Gareth Bale'ın 12 maç ceza almasına ilişkin talebini federasyona bildirdi.

Gareth Bale'ın el hareketine ağır ceza
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Real Madrid'in Atletico Madrid'i 3-1 yendiği derbi maçta attığı gol sonrasında yaptığı sevinç nedeniyle Gareth Bale'in başı derde girebilir.

Gareth Bale'in tribünlere yaptığı el hareketi çok konuşulmuştu.

12 MAÇ CEZA ALMASI GÜNDEMDE

Attığı gol sonrasında 'kafa kesme' işareti yapan Gareth Bale'in 12 maçlık ceza alması gündeme geldi. La Liga'nın bitimine 14 hafta kaldığı düşünülürse Bale, iddia edilen cezayı alması halinde sezonu büyük oranda kapatacak.

HALKI PROVAKOSYANA GÖTÜREBİLİR

İspanyol basınına konuşan bir La Liga yöneticisi, konu hakkında ''Bale'in gol sevince koluyla kesme işareti yapması halkı provakasyona götürebilir. Bunun da elbet cezası olacaktır. Eğer Bale'in provake ettiği raporlarda geçerse 4 ila 12 maç ceza alacaktır.'' sözlerini kullandı.

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