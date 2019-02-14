Gareth Bale'ın el hareketine ağır ceza

La Liga yönetimi, Atletico Madrid maçındaki gol sevincinde tribünleri kışkırtıcı bir hareket yaptığı gerekçesiyle Gareth Bale'ın 12 maç ceza almasına ilişkin talebini federasyona bildirdi.

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Juventus Salah için Dybala ve 50 milyon euro verecek

İtalya basını Juventus'un Mohamed Salah'ı transfer edebilmek için Liverpool'a Dybala ve 50 milyon euro teklif ettiğini yazdı.