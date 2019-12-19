Garry Rodrigues derbide oynayamayacak

PFDK, Fenerbahçe'nin Sivasspor'la oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Garry Rodrigues'in cezasını açıkladı.
DERBİDE YOK
PFDK'dan yapılan açıklamada, Yeşilburun Adalı oyuncuya 2 maç men cezası verildiği duyuruldu.
Garry Rodrigues, böylece Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçında takımdaki yerini alamayacak.
PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
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