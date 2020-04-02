Rodrigues: F.Bahçe-G.Saray derbisi ilk 5'e girer

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Garry Rodrigues, TRTSPOR'a verdiği röportajda gündemi ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında görüşlerini aktardı.

İşte Garry Rodrigues'in açıklamaları şöyle:

"Evde online yaptığımız antrenmanlar çok iyi gidiyor. Tabii ki kolay değil ama alışmak zorundayız. Fit kalmak için çok sıkı çalışıyoruz. Sizler gibi bizler de yetkililerin kararını bekliyoruz. Herkes liglerin kaldığı yerden devam etmesini istiyor ama alınacak kararlara saygı duymalıyız."

"DERBİYİ HİSSETMENİZ, YAŞAMANIZ GEREK"

Derbi hakkında Garry Rodrigues, "Çok derbi maçı yaşadım. Tabii ki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, dünyadaki en büyüklerden biri. İlk 10 hatta ilk 5 derbinin arasına girer. Yorum yapabilmek için bunu hissetmeniz ve yaşamanız gerek." ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ KAÇIRDIĞIMA ÜZÜLDÜM"

Rodrigues son olarak "Galatasaray ve Beşiktaş derbilerini kaçırdım. İnanılmaz üzücü bir durumdu. Maalesef ki ne zaman sakatlanacağınızı kendiniz seçemiyorsunuz. Kendimi nasıl kötü hissettiğimi anlatamam. Feyenoord’da yetiştim. Hem futbol oynayıp hem çalışıyordum. 1 yıl futbola ara verdim. Postanede çok yoğun çalışıyordum. Sonra geri döndüm. Birçok tecrübe edindim." ifadelerini kullandı.