Garry Rodrigues Fenerbahçe'de

Kabus gibi tamamlanan ve hatırlanmak istemeyen bir yıl geçiren Fenerbahçe'de transferler emin adımlarla gerçekleştiriliyor. Özellikle geçen sezon yapılan hatalara düşmek istemeyen sarı lacivertli ekip, bu yıl transferde ince eleyip sık dokuyor.

Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda gerçekleştirilen transferlere bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski futbolcusu Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

KİRALIK OLARAK TRANSFER EDİLDİ

Arap basının da yüksek sesle duyurduğu haber artık resmiyet kazanmayı bekliyor.

Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'da forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiraladığı belirtilen Fenerbahçe'nin Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, sarı lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN SUUDİ ARABİSTAN'A

Galatasaray'da bir şampiyonluk yaşayan Rodrigues Galatasaray'da 78 maçta 16 gol 16 asistlik bir performans sergiledi. Özellikle Türkiye ligini iyi tanıyan bir futbolcu olan Rodrigues, Fenerbahçe'nin kanat eksiği için ideal bir oyuncu olarak görülüyor.

Fenerbahçe transferde kadrosunu, Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyedmanesh ve Emre Belözoğlu ile güçlendirmişti.