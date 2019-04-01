Garry Rodrigues: Gelecekte neler olur bilemeyiz

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına transfer olan Garry Rodrigues, Yunanistan basınına röportaj verirken eski takımı PAOK hakkında konuştu.

Galatasaray'ın PAOK'tan transfer ettiği yıldız isim, Al Ittihad takımında mutlu olduğunu belirtirken ''Şu an sakatlığım var ve geri dönmeyi bekliyorum. Arabistan'da hayat güzel, takım çıkışta. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum.'' şeklinde konuştu.

''GELECEKTE NELER OLUR BİLEMEYİZ''

Eski takımı PAOK hakkında da konuşan Garry Rodrigues, ''İyi bir sene geçirdiklerini düşünüyorum. Geçmişte bu takımın bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. PAOK'un şampiyon olmasını istiyorum, hala destekliyorum. Gelecekte neler olur bilemeyiz. PAOK benim kariyerim için çok önemli bir yerde. Beni buralara taşıyan takım...'' sözlerini kullandı.

Yunan taraftarlara da seslenen futbolcu, ''Taraftarlar, takımın şampiyonluğunun keyfini çıkarsın. Bu yıl tarih yazıyorlar.'' dedi.