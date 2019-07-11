Garry Rodrigues İstanbul'da

Transfer döneminde oldukça hareketli günler geçiren Fenerbahçe, kanat transferindeki öncelikli isimlerinden olan eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'i İstanbul'a getirdi.
ANLAŞMA 2 YILLIK
Al Ittihad kulübünde yönetim ve teknik heyetteki değişimin ardından takımda, gözden çıkartılan eski Galatasaraylı futbolcu, 2 yıllığına kiralık olarak Fenerbahçeli olacak.
Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Yeşil Burunlu futbolcunun resmi imzaları kısa süre içerisinde atması ve kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlaması bekleniyor.
"SÜRPRİZ'Lİ" PAYLAŞIM
Garry Rodrigues, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hayat sürprizlerle dolu" ifadelerini kullandı ve bu mesaj transferin habercisi olarak yorumlandı.
28 yaşındaki oyuncu, Arabistan'da 11 maça çıktı ve sadece 1 kez ağları sarsabildi.