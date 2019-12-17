Garry Rodrigues PFDK'ya sevk edildi

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Monchi, Cengiz Ünder'i Sevilla'ya istiyor

Roma'da sakatlığ sonrası henüz ilk 11'e giriş yapamayan milli yıldızımız Cengiz Ünder'i Sevilla takibe aldı. İspanyol kulübünün sportif direktörü Monchi, Cengiz için bir kez daha temaslara başladı.