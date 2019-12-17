Garry Rodrigues PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında kırmızı kart gören yıldızı Garry Rodrigues'in, "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
"FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
BEŞİKTAŞ DA SEVK EDİLDİ
"BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."