Garry Rodrigues'e Suudi Arabistan'dan teklif var

FFP kısıtlaması nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapma imkanı bulunmayan Galatasaray yönetimi, bu nedenle ilk olarak kadroda bulunan futbolcular için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

8 MİLYON EUROLUK TEKLİF VAR

Sarı-kırmızılı yönetime ilk resmi teklif Suudi Arabistan'dan geldi.

Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ın Garry Rodrigues için Galatasaray'a 8 milyon euro önerdiği, yönetimin ise bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

SON KARARI FATİH TERİM VERECEK

Ses getiren bu teklifin ardından Galatasaray Kulübü idarecileri "Evet birçok oyuncumuz gibi Rodrigues için de teklif aldık. Yani Rodrigues için teklif aldığımız doğru ancak ortada herhangi bir anlaşma yok" ifadesi kullandılar.

28 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan'da oynamayı kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

AMRABAT DOĞRULADI

Öte yandan konuyla ilgili bilgi aktaran Özgür Sancar "Galatasaray, kanat oyuncusu Rodrigues için Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad ile anlaştı. Bu transfer gelişmesini doğrulayan ise eski bir Galatasaraylı, Nordin Amrabat oldu." ifadelerini kullandı.