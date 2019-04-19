Garry Rodrigues'in kaçırdığı inanılmaz gol

Al-Ittihad ile El Ittifak arasında oynanan karşılaşmada, Garry Rodrigues inanılmaz bir gol kaçırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de kalan tüm maçları kazanacaklarını ifade etti.

Takım olarak derbiyi unutmak ve Kayserispor maçına odaklanmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, fubolcularına galibiyet için erken gol bulmalarını söyledi.

Beşiktaş'ta başkanlığını kaybetmek istemeyen Fikret Orman, muhalefetin en güçlü adayı Ahmet Nur Çebi'ye birlikte çalışma teklifi yapacak.

Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül, Başakşehir galibiyetinin ardından bir ivme kazandıklarını ve kalan 6 haftada sahadan galibiyetle ayrıldıkları takdirde şampiyon olabileceklerini söyledi.

Arsenal'in Napoli ile oynadığı Avrupa Ligi mücadelesinde, karşılaşma devam ederken tuvalete giden monreal, sonrasında oyuna geri döndü. Yaşanan bu komik durumu taraftarlar tiye aldı.

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Sinan Gümüş Genoa'yla anlaştı

Sarı-kırmızılı taraftarlara "Bunların hepsi Suriyeli" dediği için Galatasaray kariyeri sona eren Sinan Gümüş, İtalyan ekibi Genoa ile anlaşmaya vardı.