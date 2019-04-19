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Garry Rodrigues'in kaçırdığı inanılmaz gol

Al-Ittihad ile El Ittifak arasında oynanan karşılaşmada, Garry Rodrigues inanılmaz bir gol kaçırdı.

Garry Rodrigues'in kaçırdığı inanılmaz gol
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Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Rodrigues, takımının El-Ittifak'ı 2-0 yendiği mücadelede kaçırdığı golle gündem oldu.

KALECİYİ GEÇTİ BOŞ KALEYE ATAMADI

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Ittihad sahasında El-Ittifak'ı konuk etti. 

Garry Rodrigues'in kaçırdığı inanılmaz gol - İZLE

Ev sahibi ekip Abdulaziz Al-Bishi'nin 2 golüyle sahadan galip ayrılırken, karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonu Rodrigues'in kaçırdığı gol oldu.

Savunma arkasına atılan topta kaleciyi geçen deneyimli futbolcu, topu ıska geçti ve meşin yuvarlağı boş ağlara gönderemedi.

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