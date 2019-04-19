Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Rodrigues, takımının El-Ittifak'ı 2-0 yendiği mücadelede kaçırdığı golle gündem oldu.
KALECİYİ GEÇTİ BOŞ KALEYE ATAMADI
Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Ittihad sahasında El-Ittifak'ı konuk etti.
Garry Rodrigues'in kaçırdığı inanılmaz gol - İZLE
Ev sahibi ekip Abdulaziz Al-Bishi'nin 2 golüyle sahadan galip ayrılırken, karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonu Rodrigues'in kaçırdığı gol oldu.
Savunma arkasına atılan topta kaleciyi geçen deneyimli futbolcu, topu ıska geçti ve meşin yuvarlağı boş ağlara gönderemedi.