Garry Rodrigues'ten Sparta Rotterdam'a yardım

Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues, örnek bir davranışta bulundu.
29 yaşındaki futbolcu, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Sparta Rotterdam kulübüne yardım etmek için Hollanda ekibinin kombine biletlerini satın aldı.
Hollandalı müzik grubu Broederlifde'nin Sparta Rotterdam için düzenlediği yardım organizasyonuna Memphis Depay, Virgil van Dijk ve Georginio Wijnaldum gibi isimler katıldı.
8 SEZONLUK BİLET ALDILAR
Garry Rodrigues ve yardım eden isimlerin, 8 sezonluk bilet satın aldıkları ve bu biletleri taraftarlara dağıtacakları öğrenildi.