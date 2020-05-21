Garry Rodrigues'ten Sparta Rotterdam'a yardım

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

Fenerbahçeli bir grup taraftar, stadın önüne astıkları pankartla Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün alınmasına karşı olduklarını gösterdi.

Süper Lig'in devam etmesiyle maçlarda kulübedeki futbolcu ve teknik adamların takması zorunlu olan maskelere reklam arayaşında olan 3 büyüklerden, hedefe ulaşan ilk takım Galatasaray oldu.

Futbola 12 Haziran'da başlamayı planlayan İspanya Futbol Federasyonu, koronavirüsten korunmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Bir futbolcu koronaya yakalanırsa, o ismin oynadığı maç incelenecek.

Roma forması giyen Mert Çetin'e Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de talip olduğu öğrenildi.

Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, kendisine yapılan koronavirüs testi sırasında zor anlar yaşadı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Euroleague şampiyonluğunun yıl dönümünde bir paylaşım yapan Fenerbahçe Kulübü, "Ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun" diyerek Galatasaray'a gönderme yaptı.

Sosyal medyadan yaptığı Beşiktaş paylaşımı nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen altyapı futbolcusu Yiğit Şengil, siyah-beyazlıların kendisini İstanbul'a davet ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, dün Kulüpler Birliği Vakfı ile bir araya gelmişti. Yabancı sayısının da konuşulduğu toplantıda sadece Galatasaray'ın 17 kulüpten farklı düşündüğü öğrenildi.

1 Fenerbahçe: Ülkemize getirilen en büyük kupa Euroleague şampiyonluğunun yıl dönümünde bir paylaşım yapan Fenerbahçe Kulübü, "Ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun" diyerek Galatasaray'a gönderme yaptı.

2 Süper Lig'de küme düşmenin kalkmasını isteyen takımlar Bu sezon Süper Lig'de küme düşmenin kalmasını isteyen 7 takımın; Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Konyaspor, Yeni Malatya, Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor olduğu öğrenildi.

3 Bursa'nın kovduğu futbolcuyu Beşiktaş transfer etti Sosyal medyadan yaptığı Beşiktaş paylaşımı nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen altyapı futbolcusu Yiğit Şengil, siyah-beyazlıların kendisini İstanbul'a davet ettiğini açıkladı.

4 G.Saray yabancı sayısının 8'e düşürülmesine karşı çıktı Türkiye Futbol Federasyonu, dün Kulüpler Birliği Vakfı ile bir araya gelmişti. Yabancı sayısının da konuşulduğu toplantıda sadece Galatasaray'ın 17 kulüpten farklı düşündüğü öğrenildi.

5 Galatasaray, maske için sponsor buldu Süper Lig'in devam etmesiyle maçlarda kulübedeki futbolcu ve teknik adamların takması zorunlu olan maskelere reklam arayaşında olan 3 büyüklerden, hedefe ulaşan ilk takım Galatasaray oldu.

6 Papiss Cisse'nin koronavirüs testiyle imtihanı Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, kendisine yapılan koronavirüs testi sırasında zor anlar yaşadı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

7 Fenerbahçeli taraftarlardan Caner-Gökhan pankartı Fenerbahçeli bir grup taraftar, stadın önüne astıkları pankartla Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün alınmasına karşı olduklarını gösterdi.

8 Galatasaray’da da koronavirüs testleri negatif Galatasaray'da koronavirüs testinden geçen herkes negatif çıktı.

9 Fenerbahçe, Mert Çetin'i istiyor Roma forması giyen Mert Çetin'e Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de talip olduğu öğrenildi.