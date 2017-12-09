Gary Cahill: Beşiktaş'la eşleşmek istemem

Şampiyonlar Ligi’nde pazartesi günü yapılacak kura çekimi öncesinde Chelsea’nin kaptanı Gary Cahill açıklamalarda bulundu.

CHELSEA İÇİN 3 İHTİMAL VAR

Tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş, Barcelona ya da PSG’yle eşleşeceğiz. Açıkçası Beşiktaş'ı isteyenler olabilir ama ben böyle düşünmüyorum. Barcelona veya PSG’yi tercih ederim. Çünkü ilerlemek istiyorsak zaten bir ara bu takımlarla oynayacağız. Şimdi veya sonra fark etmez. Beşiktaş da son derece tehlikeli bir rakip. Zaten lider çıktılar." dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÖVGÜ

Cahill sözlerini şöyle sürdürdü: "Kafamızda bazı planlar var ama tur atlayamazsak bunların hiçbir önemi kalmayacak. Beşiktaş’ın harika bir taraftar desteği var. Ayrıca bu tura yükselen takımların hepsi son derece güçlü."