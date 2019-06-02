Gary Cahill Chelsea'den ayrıldı

Chelsea'nin tecrübeli oyuncusu Gary Cahill, bu takımdaki 7 yıllık kariyerine son verdi.

2012'de Bolton Wanderers'tan transfer olduğu Chelsea'de takım kaptanlığına kadar yükselen Cahill, Maviler'le 2'şer Premier League ve Avrupa Ligi ile 1 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

2017'de John Terry'nin ayrılmasının ardından kaptanluk pazubandını koluna takan 33 yaşındaki defans oyuncusu son sezonunda yeteri kadar şans bulamadı. Kulüp de oyuncuya bir veda mesajı yayınladı ve kulübe yaptıkları için teşekkür edildi.

Cahill, İngiltere Premier Ligi'nde devam etmek istediğini açıklarken; İngiliz medyasında oyuncunun ismini Aston Villa ile yazdı.