Gary Lineker: İngiltere şampiyon olursa bikini giyerim

İngilizler'in eski ünlü futbolcusu ve yorumcusu Gary Lineker, Leicester'ın şampiyonluğu için girdiği ve kaybettiği "iç çamaşırı" iddiasından sonra bu kez de İngiltere için bahse girdi.

LEİCESTER İÇİN DE İDDİAYA GİRMİŞTİ

Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nın gol kralı, eski İngiltere milli futbolcusu Gary Lineker, yine büyük bir iddiada bulundu. Lineker, katıldığı bir radyo programında, "İngiltere Milli Takımı, Rusya da sürpriz yapıp 1966'dan beri ilk kez Dünya Kupası'nı kaldırırsa televizyona bikini giyerek çıkabilirim." açıklamasını yaptı.

57 yaşındaki efsane futbolcu, eskiden formasını terlettiği Leicester City'nin şampiyon olduğu sene, "Leicester imkansızı başarıp şampiyon olursa, programa iç çamaşarımla çıkarım" açıklamasında bulunmuştu. Bu sözünden sonra Leicester'ın şampiyon olması sonucunda sözünü yerine getirerek BBC Sport'ta sunuculuk yaptığı Mat programına iç çamaşarıyla çıkmıştı.