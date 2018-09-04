Gary Medel: Kendimi çok mutlu hissediyorum

Şili Milli Takımı'nın Japonya ile karşılaşacağı hazırlık maçı için Japonya'ya giden Beşiktaş'ın futbolcusu Gary Medel, Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu.

''İLK HEDEFİMİZ COPA AMERICA''

Şili ile Brezilya'da 2019 Copa America ve 2022'de Katar'da Dünya Kupası'nda mücadele edeceklerini hatırlatan Medel, ''Milli Takım'a döndüğüm için çok mutluyum. Dünya Kupası'na daha 4 yıl gibi uzun bir süre var ama ilk önceliğimiz Copa America olacak.'' diye konuştu.

Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Şilili futbolcu, ''Fiziksel ve psikolojik olarak kendimi çok mutlu hissediyorum.'' dedi.