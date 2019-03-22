Gary Medel'den teknik direktör itirafı

Şili Milli Takımı'nın Meksika ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Gary Medel, sinirli açıklamalarda bulundu.

Kadro tercihleri hakkında konuşan Medel, ''Hiçbir zaman bir teknik direktöre şu oyuncuyu oynat diye bir şey söylemedim. Bu saygısızlık olur. Medyanın her kötü şeyde elinde bir kanıt olmadan beni suçlaması artık sıktı beni.'' diye konuştu.

Şili Milli Takımı'na alınmayan oyuncular hakkında da konuşan Medel, ''Kimin niye olmadığını bana değil teknik direktöre sormanız lazım. Karar veren kişi o. Siz gatezeteler her gün kadro oluşturuyorsunuz.'' dedi.

Şili takımında Eduardo Vargas, Claudio Bravo ve Marcelo Diaz gibi önemli isimler kadroya alınmamıştı. Şili basını ise Medel'in bu isimlerle problemi olduğunu iddia etmişti.