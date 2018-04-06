Gary Medel'in son hali

Beşiktaş'ta her ne kadar attığı gollerle göz önünde olan isim Talisca olsa da siyah-beyazlı ekibe form grafiğiyle büyük katkı sağlayan futbolcu Medel oldu. Geldiği ilk günlerde uyum sorunu yaşayan Şilili, Şenol Güneş'ten aldığı formayı bırakmadı.

YAPTIĞI EKSTRA ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ BÜYÜK

Sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda stoper ve ön libero oynayan Medel, yaptığı ekstra çalışmalarla da Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı. Bireysel antrenmanların sonunda fit bir vücuda sahip olan Medel, Instagram hesabından son halini paylaşarak, formunun sırrını açıkladı. Medel bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıktı.

Sıkı çalışmalar sonunda fazla kilolarından da kurtulan Medel'in fotoğrafına siyah-beyazlı taraftarlar binlerce beğeni gönderdi ve yorum yaptı.

Medel paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Kendimi geliştirmeye karar verdim ve bunun için çok çalıştım. Hiç olmadığı kadar kendimi adadım ve işte sonucu… Eğer ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Hepinizi sağlıklı bir yaşama ve spr yapmaya davet ediyorum. Haydi, bu mümkün."