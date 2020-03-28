Gary Neville: Transfer süresi 12 aya çıkarılsın

Gary Neville, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerin yeniden oynatılmaya başlatılması halinde transfer dönemi süresinin 12 aya çıkartılmasının iyi olacağını belirtti.
Kariyerinde sekiz Premier Lig şampiyonluğu bulunan Neville, seyircisiz maçlara karşı olduğunu belirtirken, aynı zamanda EURO 2020 de ertelenmişken kalan maçların tamamlanması gerektiğini savundu.
''GEREKİRSE GELECEK SEZONUN FİKSTÜRÜ DARALTILABİLİR''
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Gary Neville "Güvenlik sağlandıktan sonra sezonu bitirmeliyiz. Eğer gerekirse gelecek sezonun fikstürü daraltılabilir. Transfer dönemi mayıs ayında açılıp bütün 2020-21 sezonunda devam etmeli, oyuncuların kontratları geçici olarak uzatılmalı ve ihtiyacı olan kulüplere finansal paketler sunulmalıdır" ifadelerine yer verdi.