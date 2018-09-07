Gasol: Henüz emekliliği düşünmüyorum

San Antonio Spurs uzunu Pau Gasol, Tony Parker, Manu Ginobili ve Kawhi Leonard'ın artık kadronun bir parçası olmaması durumunun kendisini emeklilik fikrine itmediğini söyledi.

SporX'te yer alan habere göre, Gasol açıklamalarında "Şu an emeklilik hakkında bir şey düşünmüyorum. Bir noktada ve zamanda bunu geleceğini bildiğim düşüncesiyle, planım ve odaklandığım şey bu sezonun olabildiğince tadını çıkarmak olacak. Her şeyimi vermeye devam ederek, bir fark yaratmak ve yaptığım şeyi sevmeye devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

38 yaşındaki Gasol, "Yıllar geçtikçe, İspanyol Milli Takımı'ndan emekli olma düşüncesinin zorlaştığını" da kabul etti. Gasol, parkeleri bıraktığı gün hakkında henüz düşünmemişken, basketbol kariyeri sonrası için "Benim fikrim kendimi sporla bağlantılı tutmaktır. Bildiğim ve iyi olduğum şey budur. Ön ofiste çalışmayı, bench'in bir ucunda oturmaya yeğlerim." açıklamalarını yaptı.